رئيس سموحة يؤكد عدم دخول حسام حسن في صفقات تبادلية

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن مهاجم الفريق السكندري لن يدخل في أي صفقة تبادلية في الانتقالات المقبلة.
وارتبط اسم حسام حسن بالانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وفقًا لتقارير صحفية، إلا أن رئيس سموحة علقعلى الأمر نافيًا دخول اللاعب في صفقات تبادلية.
وغرد عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حسام حسن نجم هجوم سموحة لن يدخل في صفقات تبادلية".
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