أمير عزمي يعلق على تجربته الاحترافية.. ويسخر من التدريب المصري

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أنه لم يشعر بالراحة خلال تجاربه داخل الدوري المصري بسبب عدم احترافية التعامل من قبل المدربين المصريين.
وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية،"في أوروبا المدربين لا يتحدثون سوى عن كرة القدم والتركيز على التدريبات والجهد الذي يبذله اللاعبين"
وتابع: "أما في مصر فكنت أذهب للتدريباتصباحا وأجد المدرب بيعزم عليا بسندوتش الفول، وبيلعبوا تقسيمة بين اللاعبين على بسبوسة وكنافة".
وأوضح: "أتمنى أن يصدر اتحاد الكرة قرار بمنع المدربين من تولي المدرب تدريب اكثر من فرقة، وهناك مدرب بيلف على الأندية سنويا من وأنا في 3 ابتدائي"
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