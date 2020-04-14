حماده صدقي يعلق على اهتمام الأهلي بضم مهاجم سموحة

علق حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، على اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، مؤكدًا أنه يعتمد على

اللاعب بصورة كبيرة.

وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية، "حسام حسن هداف ومحطة جيدة ويقدر على التسجيل".

وأكمل : "انا كمان احتاج لاستمراره في الفريق معي".

وأتم : "في حالة رحيله سأترك قرار وجهته المقبلة له، اللاعب أصبح يقيم عروضه بشكل جيد حسب نسبة المشاركة وليس الانتماء فقط".