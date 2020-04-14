مدرب الزمالك السابق : شيكابالا تعرض للظلم.. وأتمنى انضمام حسام عاشور للفريق

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الحالي تعرض للظلم كثيرًا.
وقال عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية، "شيكابالا اتظلم كثيرا وحصل على فرص في أوروبا ربما استخدمها بشكل خاطئ ولكنه لاعب كبيروفي حتة تانية خالص ولكن هو اتظلم".
وتابع: "أتمنى إنضمام حسام عاشور لنادي الزمالك وهو مفيد لأي نادي، ولكن أعتقد أن ذلك سيكون صعب للغاية"
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