لجنة الاحتراف السعودية يكشف كواليس تخفيض رواتب اللاعبين

أكد معيض الشهري، رئيس لجنة الأحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الأندية وافقت على تخفيض أجور اللاعبين بعد تعليق النشاط الرياضي.

وقال الشهري في تصريحات تليفزيونية، " بناءا على توصيات الفيفا

قرارنا تخفيض عقود اللاعبين 50% بعد توقف النشاط.

وتابع أن قرار الهلال السعودي بتخفيض عقود اللاعبين لم يكن اجباريا ولكن كانت مبادرة تحترم لمسؤولو

النادي، وجاء قرارنا اليوم تباع لموقف الهلال.

وأضاف أن الفيفا اوصى أن كل اتحاد يأخذ قرار بشأن استمرار الدوري أو الغاؤه، ولكن سلامة اللاعبين الأهم في الفترة المقبلة. وأتم أن القرار حتى الأن بأن الدوري السعودي سيستكمل والجميع يأمل في ذلك