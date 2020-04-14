أكد معيض الشهري، رئيس لجنة الأحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الأندية وافقت على تخفيض أجور اللاعبين بعد تعليق النشاط الرياضي.
وقال الشهري في تصريحات تليفزيونية، " بناءا على توصيات الفيفاقرارنا تخفيض عقود اللاعبين 50% بعد توقف النشاط.
وتابع أن قرار الهلال السعودي بتخفيض عقود اللاعبين لم يكن اجباريا ولكن كانت مبادرة تحترم لمسؤولوالنادي، وجاء قرارنا اليوم تباع لموقف الهلال.
وأضاف أن الفيفا اوصى أن كل اتحاد يأخذ قرار بشأن استمرار الدوري أو الغاؤه، ولكن سلامة اللاعبين الأهم في الفترة المقبلة. وأتم أن القرار حتى الأن بأن الدوري السعودي سيستكمل والجميع يأمل في ذلك
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاحتراف السعودية يكشف كواليس تخفيض رواتب اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.