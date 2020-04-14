حماده صدقي يرشح نجم الهلال السوداني للانضمام للأهلي

رشح حماده صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن أطهر الطاهر نجم الهلال السوداني، للانضمام للأهلي مؤكدًا انه ظهير أيمن رائعًا. ظهير أيمن رائعًا. وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية، "أطهر الطاهر هداف وظهير أيمن عصري، يسدد بشكل جيد جدا ومميز ". أيمن عصري، يسدد بشكل جيد جدا ومميز ". وأكمل : "أطهر الطاهر إضافة لأي فريق وكنت اعتمد عليه كثيرا في الهلال، وأرشحه للإنضمام إلى الأهلي".

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