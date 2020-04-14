حماده صدقي : نحتاج شهرًا لإعداد اللاعبين في حالة عودة الدوري

أكد حماده صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه من الطبيعي أن تزداد أوزان اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.
وقال صدقي في تصريحات تليفزيونية، "نتمنى تحديد أيموعد لاستئناف الدوري حتى نبدأ الاستعداد بشكل جيد".
وأكمل : "أعتقد أن نسبة عودة الدوري من إلغاءه ستكون بنسبة50 : 50، لكن في حالة العودة فسنحتاج شهرا على الأقل لإعداد اللاعبين مرة أخرى".
وأتم : "أبلغت فرج عامر برغبتنا في تخفيض عقودنا في ظل الظروف الحالية، فخفضت راتبي بنسبة 50% وباقي الجهاز 25%"
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