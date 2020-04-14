علق حماده صدقي المدير الفني لفريق سموحة، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن "تفويت مباراة الهلال السوداني أمام الأهلي، واصفًا هذه الاتهامات بالمضحكة. وقال حماده خلال تصريحات تليفزيونية، "اعمل لاسمي وللنادي المتعاقد معي، هذا الحديث غير منطقي". وأكمل : "اتهامي بالتفويت للأهلي عندما كنت مدربا للهلال أمر مضحك ولا يزعجني، فسبق وفزت عليه أكثر من مرة". مضحك ولا يزعجني، فسبق وفزت عليه أكثر من مرة". وعن سموحة: "الإدارة دفعت مسحتقات اللاعبين وهذا أمر مهم لأنه يحدث أزمات، ويمكننا التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم ".

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كانت هذه تفاصيل خبر حماده صدقي عن اتهامه بالتفويت للأهلي: أمر مضحك.. فزت عليه كثيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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