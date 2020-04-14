أمير عزمي: رزاق سيسيه موهبة كبيرة وأفضل من لاعبين بالملايين

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك موهبة كبيرة وهو الإيفواري رزاق سيسيه، المعار في صفوف الاتحاد السكندري.
قال عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية، "مستغرب جدًا من عدم حصول رزاق سيسيه على فرصة مع الزمالك، فهو لاعب مميز، ويمتلك موهبة كبيرة،وأطالب بعودته لنادي ميت عقبة".
وتابع: "الزمالك عنده جوهرة اسمه رزاق سيسيه، ولكن لا يستخدمه، ويمدد إعارته في الاتحاد، ويقوم بدفع ملايين في بعض اللاعبين الأجانب التي لا تستحق".
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