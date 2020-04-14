كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في وقت سابق أن “ريال مدريد” قرر استعادة خدمات لاعبه “مارتين أوديجارد” المُعار إلى صفوف ريال سوسيداد، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم.

وخاض أوديجارد موسمًا رائعًا مع “ريال سوسيداد”، حيث شارك في 28 مباراة وساهم في تسجيل 15 هدفًا، احرز 7، وقدم 8 تمريرات حاسمة فى جميع المسابقات، ونجح في قيادة الفريق للوصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب النرويجى يشترط الإجتماع مع “زين الدين زيدان” المدير الفني للفريق الملكي، للتحدث معه بشأن فرصة مشاركته بصفة أساسية فى مباريات ريال مدريد، قبل إتخاذ أى قرار بشأن العودة.

ريال مدريد يتلقى صفعة قوية من أوديجارد

ولكن “مارتين أوديجارد”، أكد بقائه مع ريال سوسيداد حتى نهاية فترة إعارته، ليُنفي بذلك الشائعات المتداولة بشأن إمكانية قطع إعارته والعودة لصفوف ريال مدريد بداية من الموسم الجديد.

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وذكرت صحيفة “Noticias de Gipuzkoa” الإسبانية، ان أوديجارد لا ينوي تغيير خارطة الطريق الخاصة به، وقد أبلغ ريال مدريد بالفعل أنه ينوي إكمال فترة إعارته التي وقعها مع ريال سوسيداد في الميركاتو الصيفي الماضي، والتي تمتد إلى موسمين.

وأضافت الصحيفة ان أوديجارد عندما سُئل عن العودة إلى مدريد، أجاب : “الخطة التي وضعناها هي اللعب لمدة عامين في ريال سوسيداد، وكان من المهم بالنسبة لي أن يكون لدي القليل من الاستقرار. ما زلت أعتقد نفس الشيء. أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن ان يحدث في المستقبل ، لكن هذه هي خطتي، لأنني سعيد جدًا هنا”.

كما أكد “جوكين أبريباي” رئيس نادي ريال سوسيداد بقاء اللاعب مع الفريق، قائلاً: “صحيح ان ريال مدريد يمتلك أحقية قطع إعارة اللاعب، ولكن أعتقد أن الاتفاق الذي بيننًا جميعًا سيتحقق، ما أريد قوله أن أوديجارد سيبقى معنا حتى نهاية عقده ، والذي يمتد لمدة عامين”.

يذكر ان عقد إعارة أوديجارد إلى ريال سوسيداد يمتد لعام واحد فقط، ولكن يتم تفعيل العقد لمدة عام آخر بعد انتهاء الموسم الأول مباشرة، كما هو متفق عليه بين كلا الناديين في الصيف الماضي، واذا قرر ريال مدريد استعادة اللاعب وخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يجب أن يدفع تعويضًا يبلغ حوالي أربعة ملايين يورو.