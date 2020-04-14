ريال مدريد يعرض صفقة تبادلية “هجومية” على آرسنال للحصول على أوباميانج، عن طريق عرض “لوكا يوفيتش” كجزء من التبادل.

مع هدفين فقط من 24 مباراة، لم يكن المهاجم “لوكا يوفيتش” يتوقع بداية أكثر إحباطًا مع ريال مدريد، لكن ذلك لم يثبط اهتمام العديد من الأندية التي تراقب الآن لترى كيف تسير الأمور بالنسبة للصربي الدولي في العاصمة الإسبانية.

وفقًا لما أوردته صحيفة آس، أن ريال مدريد يُخطط للاحتفاظ بالمهاجم الشاب على الرغم من عيوبه حتى الآن، ومع ذلك ، تواصل الصحافة البريطانية ربط يوفيتش بالانتقال لآرسنال، حيث يقال إنهم يرون أن المركز البالغ من العمر 22 عامًا كبديل مثالي إذا غادر “بيير إميريك أوباميانج” في الصيف.

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وينتهي عقد مُهاجم منتخب الجابون في يونيو 2021، وكتب في الصحف أنه ليس لديه رغبة في تجديد عقده مع المدفعجية وسط اهتمام من باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأيضًا ريال مدريد، ولا يسعى آرسنال لرحيله بالمجان لذلك سيبيعه في الصيف القادم.

وأوضحت صحيفة “ميرور” أن مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” طلب من إدارة آرسنال في حالة بيع أوباميانج، أن يتم إقحام يوفيتش في الصفقة، حيث يعتبر الإسباني أحد المُعجبين القدامى بالنجم الصربي، مما سيجعله يستغل عدم تأقلمه في السانتياجو بيرنابيو، ومن المنتظر أن يعرض ريال مدريد صفقة تبادلية “هجومية”.

يذكر أن أوباميانج يعتبر أحد اللاعبين الذين لا غنى عنهم في تشكيلة آرسنال، بعدما سجل 61 هدفًا من 97 مباراة منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى ملعب الإمارات.