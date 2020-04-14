فيلايني يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

بعدما تفاقمت أزمة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في الأشهر القليلة الماضية، وكان لها بالفعل تأثير كبير على كرة القدم بعد اصابة عدد كبير من اللاعبين والمدربين، بدأت الانفراجة خلال الايام القليلة الماضية بعد شفاء معظم اللاعبين واخرهم “مروان فيلايني” لاعب شاندونج لونينج الصيني.

وأعلن نادي “شاندونج لونينج” اليوم الثلاثاء، تعافي “مروان فيلايني” من فيروس كورونا بعد حجزه في مستشفى “جينان” الصينية، لثلاثة أسابيع من أجل العلاج من المرض.

فيلايني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

وأكد النادي في بيان رسمي، ان “مروان فيلايني” الدولي البلجيكي غادر المستشفى، بعد تأكد سلبية العينة الاخيرة التي تم سحبها منه.

وقال شاندونج في بيان مقتضب: “تم تقييم حالة مروان فيلايني، واعتبر أنه تعافى من فيروس كورونا، وتم تسريحه اليوم من المستشفى”.

وسيقضي اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي، حيث سيتم ملاحظة تطورات صحة لاعب “مانشستر يونايتد وإيفرتون” السابق، لأنه يحتاج لمزيد من المراقبة خلال الفترة المقبلة للتأكد من شفائه تمامًا من فيروس كورونا، قبل مخالطة الآخرين.

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ويعتبر فيلايني هو اللاعب الوحيد المعروف أنه أصيب بالفيروس من بين جميع لاعبي الدوري الصيني الممتاز، حيث ثبت اصابته بالفيروس في 22 مارس الماضي، بعد أن عاد لتوه إلى الصين، لكنه أكد للمعجبين أنه على ما يرام حينها.

وأثناء وجوده في مستشفى مدينة جينان، نشر مروان فيلايني مقاطع فيديو لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وهو يتدرب في غرفته.

وانضم فيلايني إلى شاندونج لونينج قادمًا من صفوف “مانشستر يونايتد” في الميركاتو الشتوي 2019، مقابل 10.4 مليون جنيه استرليني، وقدم اللاعب الدولي البجليكي اداءًا لافتًا في موسمه الأول مع الفريق الصيني، حيث ساهم في تسجيل 17 هدفًا، سجل 12، وقدم خمس تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

يذكر ان الصين، قد أعلنت في وقت سابق، انها كبحت المرض في جميع انحاء البلاد، ولكنها قلقة الآن بشأن موجة ثانية من الإصابات بعد عودة مواطنيها من الخارج.