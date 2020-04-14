برشلونة يحاول تقليص المبلغ المطلوب في لاوتارو مارتينيز بتقديم عرض “مغري”، وعرض الفرنسي “أنطوان جريزمان” جزء من التبادل.

وكان الإنتر هو من يبحث ضم “أنطوان جريزمان” في صفقة تبادل مع برشلونة مقابل التفريط في “لاوتارو مارتينيز”، رغم محاولات النيرازوري الإبقاء على النجم الأرجنتيني، لكن الشرط الجزائي بقيمة 111 مليون يورو، يمنح البلاوجرانا فرصة للتفاوض مع عملاق الدوري الإيطالي.

ويعتبر الوضع الاقتصادي ليس هو الأفضل في أي من الناديين بسبب الانقطاع القسري للقاءات، وخسارة برشلونة لمبلغ قرابة 100 مليون يورو، والحال مشابه مع الإنتر.

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وتشير صحيفة “لاجزيتا ديلو سبورت” إلى أن برشلونة يحاول تقليص المبلغ المطلوب بإدراج لاعب في الصفقة مع إنتر، “لخفض مبلغ الشرط الجزائي الذي يسري خلال أول 15 يومًا من يوليو”.

وفي السياق ذاته، تم ربط أرتورو فيدال أيضًا بالنيرازوري، حيث يبدو “أنطونيو كونتي” حريصًا على إعادة التشيلي إلى إيطاليا محاولًا التوقيع على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وسط رغبة المحارب في الاجتماع مجددًا بمدربه المفضل.

يذكر أن الإنتر تعاقد مع لاوتارو مقابل 25 مليون يورو من راسينج كلوب في يوليو 2018، وبرز اللاعب الأرجنتيني الدولي منذ وصوله للجوزيبي مياتزا حيث ساهم بـ 25 هدفًا في 66 مباراة.