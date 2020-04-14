الامارات | سالم عبدالرحمن يحرز لقب بطولة "خلك في البيت" المفتوحة للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يحرز لقب بطولة "خلك في البيت" المفتوحة للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الأستاذ الدولي في لعبة الشطرنج، نجم منتخب الإمارات، سالم عبدالرحمن، بلقب «بطولة خلك في البيت المفتوحة للشطرنج عن بعد»، والتي أقيمت على مدار ستة أيام، بمشاركة 1431 لاعباً ولاعبة، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحسم سالم اللقب في النهائي، الذي جرت منافساته أمس، بعد أن حصل على تسع نقاط، في حين حل ثانياً الاستاذ الدولي فيوريل يورداكيسكو من مولدوفا، برصيد 8.5 نقاط، وثالثاً الأستاذ الدولي الروسي قسطنطين لاندا برصيد سبع نقاط. وجرت منافسات البطولة عبر الموقع (www.chess.com)، وشهدت مشاركة معظم لاعبي ولاعبات الشطرنج المسجلين في أندية الإمارات المتخصصة بجانب عودة مشاركة اللاعبين المخضرمين، كما بلغت قيمة جوائز البطولة 39 ألف درهم، وأقيمت وفق النظام السويسري من 11 جولة، وذلك بإشراف حكام دوليين في الشطرنج لضمان التزام جميع اللاعبين بالروح الرياضية واللعب النظيف، وذلك تحت مظلة لجنة الحكام ومتابعة النقل المباشر برئاسة الحكم الدولي الإماراتي عبدالله المازمي.

في المقابل، ونتيجة للنجاحات الكبيرة والتفاعل غير المسبوق، فقد تم إدراج البطولة ضمن أجندة البطولات المعتمدة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج، ما يسجل مكسباً مهماً للرياضة في ظل المرحلة الحالية.

