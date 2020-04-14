شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الأهلي هو من تحمل مبلغ علاج مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة وافقت على كل المتطلبات الإدارية الخاصة بتخصيص النادي الأهلي، مبلغًا للتكفل بعلاج مؤمن زكريا.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية عبر إذاعة «شعبي إف إم»: «وزارة الرياضة لم تتأخر أبدًا في دعم أي رياضي وهو ما تم مع مؤمن زكريا».

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «أتواصل بشكل مستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصوص هذا الموضوع وتم الحصول على كل الموافقات الإدارية للمبالغ المخصصة لمؤمن منذ اللحظة الأولى».

وتابع صبحي: «الأهلي هو من تحمل كل المبالغ المخصصة للاعب».

وأتم: «مؤمن زكريا لاعب كبير ولا بد من الوقوف بجواره حتي يتخطي تلك الكبوة ويعود للملاعب من جديد».

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