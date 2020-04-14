شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: إصابة دالجليش بفيروس كورونا كانت صدمة حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن أنباء إصابة أسطورة النادي كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد كانت بمثابة صدمة كبيرة للاعبين والجهاز الفني.

وجاءت نتيجة فحوص دالجليش (69 عاما) إيجابية لفيروس كورونا الأسبوع الماضي بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى. واحتاج دالجليش إلى تناول مضادات حيوية وريدية لكن لم تظهر عليه أي أعراض وعاد لمنزله في بداية الأسبوع الحالي.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت:«كانت صدمة حقيقية منذ ثلاثة أيام عندما سمعت لأول مرة هذه الأنباء. وصلت رسالة إلى اللاعبين في مجموعتنا على واتس آب وكان الجميع في ذهول».

واوضح: «شعورك عندما تعرف شخصا أصيب بالفيروس أو لا تعرفه مختلف تماما».

وأضاف:«كلنا نعرف أن هذا المرض المروع يسبب صداعا حول العالم، لكنها كانت أول مرة بالنسبة لأغلبنا يكون هناك صلة شخصية لهذه الدرجة بأحد المصابين».

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تفرض فيه المملكة المتحدة عزلا شاملا لاحتواء انتشار الفيروس. وكان ليفربول متفوقا بفارق 25 نقطة في الصدارة عندما توقف الموسم.

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