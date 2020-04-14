شكرا لقرائتكم سموحة يحيل ملف المحترفين الأجانب إلى حمادة صدقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر ملف اللاعبين الأفارقة إلى حمادة صدقى المدير الفنى للفريق من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن اللاعبين المستعنى عنهم فى نهاية الموسم بعد بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها .

ويضم سموحة بين صفوفه كل من البوركينى محمد كوفى والكونغوليين امومو ويوسف ديوب بالإضافة لليبى محمد الترهونى ويتعين رحيل أحد اللاعبين فى نهاية الموسم طبقا لقرار الجبلاية .

ويرفض مجلس الإدارة اتخاذ أى قرار إلا بعد الرجوع لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق السكندرى الذى يقوم حاليا بتقييم حالة الرباعى قبل الحكم النهائى على أحدهم بالموافقة على رحيله .

من ناحية أخرى أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية أن حسام حسن نجم هجوم سموحة غير قابل للمقايضة، وأنه باقٍ فى سموحة وعلى من يرغب فى شرائه تقديره ماديا.

Advertisements

كما أكد عامر أن سموحة يفى بالوعود فى إشارة لقيام مجلس إدارة النادى بصرف رواتب الموظفين والعاملين والمدربين بالنادى.

وجاء رد عامر على قيام بعض الأندية بمحاولة الزج باسم حسام حسن فى صفقات تبادلية ليغلق عامر الباب على تلك المحاولات من جانب تلك الأندية.