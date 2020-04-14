شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تغليظ العقوبات المالية على اللاعبين بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفكر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جديا، فى تعديل لائحة لجنتى شئون اللاعبين والانضباط بالجبلاية، بهدف توقيع عقوبات نسبية على اللاعبين في الموسم المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، إنه ليس من المعقول أن تتم معاقبة لاعب يحصل على 100 ألف جنيه شهريًا مثل لاعب يحصل على ملايين الجنيهات، حيث يجب توقيع العقوبات بشكل نسبي وفقا لقيمة عقده على أن يتم تحديد وفقا لقيمة العقود.

وتابع مسئولو الجبلاية أن اتحاد الكرة يسعى للتطوير في اللوائح بالشكل الذي يحقق العدالة بين جميع الأندية واللاعبين ويساعد على تطوير الكرة المصرية، كما سيتم تقديم توصيات للمجلس المنتخب الجديد للعمل بها.

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.

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وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن اللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى ستشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما ان الامر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشان البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائجة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر رجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.