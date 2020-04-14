شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلظ العقوبات المالية على اللاعبين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفكر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جديا، فى تعديل لائحة لجنتى شئون اللاعبين والانضباط بالجبلاية، بهدف توقيع عقوبات نسبية على اللاعبين فى الموسم المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه ليس من المعقول أن تتم معاقبة لاعب يحصل على 100 ألف جنيه شهريًا مثل لاعب يحصل على ملايين الجنيهات، حيث يجب توقيع العقوبات بشكل نسبى وفقا لقيمة عقده على أن يتم تحديد وفقا لقيمة العقود.

وتابع مسئولو الجبلاية أن اتحاد الكرة يسعى للتطوير في اللوائح بالشكل الذي يحقق العدالة بين جميع الأندية واللاعبين ويساعد على تطوير الكرة المصرية، كما سيتم تقديم توصيات للمجلس المنتخب الجديد للعمل بها.

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.

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وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن اللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.