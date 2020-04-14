عبد الله جمعة ينشر فيديو لأغنية "النور مكانه فى القلوب" على إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نجوم الكرة للبحث عن طرق جديدة لتخطي ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى عزل الملايين من جميع أنحاء العالم داخل منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.
ونشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال تواجده فى سيناء، حيث كان لاعب القلعة البيضاء يستمع إلى أغنية "النور مكانه فى القلوب"، للفنان مدحت صالح.
وفضل عبد الله جمعة البقاء خلال فترة التوقف الحالية، في سيناء مع عائلته، حتى إشعار آخر.
وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.
وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهما على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقديهما بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحا من الأعمدة الأساسية بالفريق.
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