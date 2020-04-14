شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة ينشر فيديو لأغنية "النور مكانه فى القلوب" على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى نجوم الكرة للبحث عن طرق جديدة لتخطي ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى عزل الملايين من جميع أنحاء العالم داخل منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.

ونشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال تواجده فى سيناء، حيث كان لاعب القلعة البيضاء يستمع إلى أغنية "النور مكانه فى القلوب"، للفنان مدحت صالح.

وفضل عبد الله جمعة البقاء خلال فترة التوقف الحالية، في سيناء مع عائلته، حتى إشعار آخر.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبات، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.