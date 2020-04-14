شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحيل ملف الأفارقة إلى حمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر ملف اللاعبين الأفارقة إلى حمادة صدقى المدير الفنى للفريق من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأن اللاعبين المستغنى عنهم فى نهاية الموسم، بعد بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها .

ويضم سموحة بين صفوفه كل من البوركينى محمد كوفى والكونغوليين امومو ويوسف ديوب بالإضافة لليبى محمد الترهونى ويتعين رحيل احد اللاعبين فى نهاية الموسم طبقا لقرار الجبلاية.

ويرفض مجلس الإدارة اتخاذ أى قرار إلا بعد الرجوع لحمادة صدقى المدير الفنى للفريق السكندرى الذى يقوم حاليا بتقييم حالة الرباعى قبل الحكم النهائى على أحدهم بالموافقة على رحيله .

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من ناحية أخرى أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية أن حسام حسن نجم هجوم سموحة غير قابل للمقايضة، وأنه باقٍ فى سموحة وعلى من يرغب فى شرائه تقديره ماديا.

كما أكد عامر أن سموحة يفى بالوعود فى إشارة لقيام مجلس إدارة النادى بصرف رواتب الموظفين والعاملين والمدربين بالنادى.

وجاء رد عامر على قيام بعض الأندية بمحاولة الزج باسم حسام حسن فى صفقات تبادلية ليغلق عامر الباب على تلك المحاولات من جانب تلك الأندية.