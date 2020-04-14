شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. هانى رشدى: البلدوزر مثلى الأعلى وأحلم بمدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج فرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ويعتبر هانى رشدى أحد المواهب الصاعدة فى قلعة ميت عقبة، والذى انتقل إلى نادى طنطا فى يناير الماضى على سبيل الإعارة بهدف العودة إلى الفريق الأول وقيادة هجوم القلعة البيضاء.

تاريخ الميلاد: 1999/13/8

المركز فى الملعب: مهاجم

ما هو النادي الذي تحلم بالإحتراف فيه؟

أتمنى الاحتراف فى ريال مدريد.

من هو مثلك الأعلى محلياً وعالمياً؟

محلياً البلدوزر عمرو زكى، وعالمياً كريستيانو رونالدو وليفندوفيسكي.

كيف جاء انضمامك إلى ناشئين الزمالك؟

كنت ألعب فى الشرقية وتلقيت عرضاً من إنبى والأهلى لكن حدثت مشكلة بالقلعة الحمراء، ولم أشعر بارتياح هناك، فعدت إلى الشرقية قبل أن يتحدث معي مسئولو إنبي من جديد وانضممت للفريق لمدة 8 أشهر لكن لم يستطيعوا إنهاء الاتفاق مع الشرقية،

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شاركت في كم مباراة قبل رحيلك عن الزمالك؟

شاركت في 15 مباراة و سجلت 19 هدفا، وتعرضت للإصابة وابتعدت فترة عن الفريق، قبل أن أخرج معاراً إلى طنطا، بهدف العودة من جديد لقيادة الهجوم الأبيض.

الفرصة ليست صعبة منذ 2015 يتم تصعيدي إلى الفريق الأول، وتم تسجيلي في القائمة الأفريقية ولكن تعرضت للإصابة في الأنكل وتغيبت لثلاثة أشهر عن المشاركة، ولذلك فضلت الخروج عل سبيل الإعارة للعودة بشكل أقوى للفريق الأول.

كيف استفادت من تجربة محمد صلاح؟

تجربة محمد صلاح مصدر إلهام وفخر لجميع الناشئين، وكل لاعب يحلم بتكرار مسيرة فراري الفراعنة، ولكن هذا يتطلب المزيد من الجهد.

كيف يمضى يومك كرياضى مع توقف كورونا؟

أتدرب صباحاً فى النادى وليلاً فى الجيم للحفاظ على لياقتى البدنية.



لاعب الزمالك



هاني رشدي لاعب الزمالك