شكرا لقرائتكم خبر عن فشل محاولات الصلح بين جهاد جريشة ونور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باءت محاولات الصلح بين الحكمين الدوليين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين بالفشل، على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما مؤخرا. Advertisements وأبدى جهاد جريشة ونور الدين رفضهما فكرة الصلح والحلول الودية فيما بينهما، وتمسك كل منهما بموقفه والاستمرار فى الإجراءات الرسمية. ويتواجد جهاد جريشة حاليا فى اتحاد الكرة لسماع أقواله فى شكوى إبراهيم نور الدين ضده، بعدما اتهم جريشة زميله بأنه تحوم حوله الشبهات ورد نور الدين بمذكرة يطلب منه تقديم دليل على هذا الاتهام.

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