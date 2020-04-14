شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يقلل عدد ساعات العمل للموظفين للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة تقليل عدد ساعات العمل للموظفين فى الاتحاد خلال يومى العمل الأحد والأربعاء من أجل الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال عبد الدايم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يوجد موظفيين ينتهى وقت عملهم فى الثانية ظهرا وآخرين فى الرابعة عصرا لتقليل الأعداد.

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وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

ومن جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة أنه ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.

وشهد الإتحاد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، قبل أن يتم اتخاذ قرار عمل الاتحاد يومين فى الأسبوع فقط وإبلاغ الموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.