إيفان راكيتيتش لمسئولي برشلونة: «أنا مش كيس بطاطس»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أبدى النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، غضبه وعدم رضاه عن وضعه الحالي في النادي الكتالوني.
راكيتيتش قال في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: أريد أن أكون في المكان الذي يتم تقديري فيه، إذا كان هنا في برشلونة سأكون مسرورا، إذا لم يكن كذلك فسيكون في مكان آخر.
لاعب البارسا أضاف: أطلب الاحترام، ولا أريد أن أكون مجرد عملة، فأنا لست كيسا من البطاطس.. تحدثت مع العديد من الأشخاص حول وضعي هذا الموسم، ولماذا أصبحت ثانويا؟، لم يتمكنوا من إعطائي تفسيرا أو شيئا ملموسا، يخبرني الجميع بأن أشياء تحدث في كرة القدم لا تفهمها، ويجب عليك المضي قدما.
إيفان البالغ من العمر 32 عاما تابع، العام الماضي كان من أفضل مواسمي مع برشلونة، لكن هذا الموسم أنا منزعج من الطريقة التي أعامل بها، فوجئت للغاية، لا أفهم ذلك، لكنني سأتقبله، لأن ما أريده هو الأفضل للفريق ولزملائي.
راكيتيتش كان قد تحول إلى لاعب ثانوي في صفوف نادي برشلونة هذا الموسم، واكتفى بالمشاركة في 21 مباراة فقط، صنع فيها لزملائه ثلاثة أهداف.
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