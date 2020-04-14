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الامارات | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات مايو ويونيو في كل المسابقات

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواصلة تعليق نشاط مختلف المسابقات، حيث أكد اليوم تأجيل المباريات المقررة في شهري مايو ويونيو في كل المسابقات، وعلى رأسها دوري الأبطال. وجاء ذلك في خطاب من الاتحاد القاري إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه بعد متابعة الوضع الصحي الراهن الناتج عن ، ونظراً للقيود المفروضة على الطيران بين الدول فقد ارتأى للمصلحة العامة اتخاذ قرار التأجيل حتى إشعار آخر، على أن يتم تقييم الوضع بالكامل مع الجهات المعنية في القارة.

ويقوم الاتحاد الآسيوي بالاستمرار في التواصل والاتفاق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة عملية إكمال مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بالطريقة التي تناسب جميع الأطراف.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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