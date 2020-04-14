شكرا لقرائتكم خبر عن الطهي معا ووصفات «واتس آب»... كيف يتناول لاعبو ليفربول طعامهم بشكل صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتبع لاعبو ليفربول مجموعة من الأساليب المبتكرة للوفاء باحتياجاتهم الغذائية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

الريدز يتدربون بشكل فردي مع إيقاف الدوري الإنجليزي. لا يزال النشاط البدني في حاجة لتغذية مناسبة.

وتحدث موقع ليفربول مع رئيسة قسم التغذية في النادي، منى نيمر.

هل يمكنك أن تعطينا نظرة عامة على طريقة عملك؟

مع ظهور الفيروس، بدأنا التفكير في المستقبل قدر المستطاع نحن الآن على استعداد نوعاً ما للإغلاق النهائي. من المهم أن يكون لديك ما يكفي من الطعام. تواصلنا مع الموردين مبكراً لتوفير ما يكفي من المستلزمات.

بدأنا في تطوير حل مبتكر للتكيف مع الوضع الحالي، لجأنا لنظام يسمح لنا بالتواصل مع اللاعبين وتوصيل الطعام لهم بما يتماشى مع لوائح الحكومة. من الجيد رؤية كيف نتواصل معاً. آندي كورنماير من قسم اللياقة البدنية قامت بتوصيل معدات التدريب لمنازل اللاعبين.

هل ما زلتي قادرة على التواصل مع اللاعبين بشكل منتظم مثلما كان الحال في ميلوود؟

نتواصل عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل «واتسآب». نشجع اللاعبين على القيام بطهي الطعام مع أسرهم. نحرص على تناول اللاعبين للطعام الصحي حتى نحافظ على لياقتهم البدنية وأجسادهم. هدفنا أيضا هو تعزيز نظامهم المناعي في مواجهة أي أمراض. البقاء في صحة جيدة هو النهج الذي نتبعه بقدر المستطاع.

هل تقومين بتزويد اللاعبين بوصفات طعام ليتبعوها في المنزل؟

هذا صحيح. نحاول التكيف مع الوضع الغذائي الحالي. هو ليس فاخراً بقدر ما هو أساسياً، لكنه بدون شك لذيذ أيضاً. نحاول أن نمد أجسادهم بكل العناصر الغذائية المطلوبة لجعل صحتهم أفضل. هناك منهم من لا يكون قادراً على التوجه للمتجر، لذلك نحاول توفير وصفات تعتمد على أصناف يمكن تخزينها وفي ذات الوقت صحية.

هل تعملين بشكل وثيق مع باقي أفراد طواقم العمل في ميلوود؟

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هذا يسير بشكل جيد. بدون شك افتقد أجواء ميلوود وافتقد الزملاء. الوضع الحالي أكثر صعوبة بالنسبة لنا. نعتمد على أدوات اتصال تسمح لنا التواصل معاً بشكل أفضل. من الرائع أن نرى مدى روعة موارد النادي وكيف نعمل معاً. أن نبقى أقوياء ومتحدين ونقوم بمهام صعبة في مثل هذه الظروف، هو أمر رائع.

هل تستخدمون أدوات متنوعة من وسائل الاتصال؟

نحن نستعين بكافة الأدوات والتطبيقات المتاحة حتى الرسائل النصية. يقوم توم ماينارد بعمل رائع مع لاعبي الأكاديمية وإجراء جلسات الطهي عبر الإنترنت. نقدم للاعبين النصائح أيضاً لتجنب هدر الطعام، وما يمكن القيام به من وصفات من بقايا الطعام.

نحاول أن نكون مبدعين قدر الإمكان. لدينا طاقم رائع يقوم بعملية التوصيل. من الجيد أن يكون لديك زملاء مثل هؤلاء الذين في ميلوود. هناك دائماً طريقة لتحقيق الأمور في مثل هذه الأوقات الصعبة. من الرائع أن نرى ذلك في هذه الأوقات الحزينة. عندما نتحد يمكننا تحقيق المزيد.

هل واجهت مثل هذه الظروف في أي مرحلة من مسيرتك المهنية؟

لم يحدث أمر مماثل من قبل. حينما عملت مع منتخب ألمانيا دون 17 عاماً في كأس العالم التي أقيمت في نيجيريا، كان هناك سيناريو مختلفاً. لم نكن نعرف ما سيصلنا من طعام في اليوم التالي. أعتقد أن تلبية احتياجات فريق كبير حين يسافر في جميع أنحاء القارة، يكون في حاجة للمرونة وهذا ما نحاول السير عليه في الوقت الحالي لتحقيق أفضل نتائج.