شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير ماسكيرانو: ليونيل ميسي من كوكب آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أن مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة لاعب مختلف عن جميع اللاعبين الآخرين، مشيرا إلى أنه «لاعب من كوكب آخر».

وقال ماسكيرانو، في تصريحات نقلتها مجلة «فوربس» الأمريكية اليوم الثلاثاء «دائما ما أقول نفس الشيء عند الحديث عن ليو. فلعب كرة القدم يتطلب اتخاذ قرار والتنفيذ»، مضيفا «يتخذ معظم اللاعبين قرارات جيدة، لكنهم لا ينفذونها بالطريقة الأفضل أو بطرق ليست بنفس الجودة. وهو يفعل الأمرين. كما أنه مختلف بفضل السرعة التي يلعب بها».

وتابع «بالإضافة لذلك، فإن ليو يجيد السيطرة ما يسمح له خلال المباراة بالحصول على 7 أو 8 أو 10 فرص مهمة بنسبة 100%. هذه هي إمكاناته للسيطرة على المباراة. فالطبيعي أن تتحكم بنا المباريات وهذا يتطلب منا تنفيذ أشياء مختلفة لأن المنافس أو المباراة تدفعنا لذلك».

وأوضح مدافع فريق نادي إستوديانتس «في حالة ليو، الأمر عكس ذلك. فهو يقرر ما يريد القيام به أو لا يريده بالمباراة. لذلك فهو من كوكب آخر»، مشيرا إلى أنه لم يتحدث إلى مهاجم البارسا خلال وباء «كورونا» منذ وقت طويل.

وحول تأثير توقف النشاط على مستقبله الكروي كلاعب بالنظر لقرب إتمام عامه الـ36 في شهر يونيو القادم أو انتقاله لعالم التدريب، أوضح المدافع الأرجنتيني قائلا «لا أعلم مدى سهولة أو صعوبة العودة للعب بعد توقف ثلاثة أو أربعة أشهر، لكني أريد المواصلة».

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