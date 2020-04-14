شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «الفيفا»: المباريات الدولية قد تؤجل حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيكتور مونتالياني، إن كرة القدم الدولية قد لا تعود حتى 2021 بسبب وباء فيروس «كورونا».

وأضاف مونتالياني، الذي يرأس أيضا اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي «كونكاكاف» في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم الثلاثاء «أعتقد شخصيا أن ذلك قد يكون تحديا شيئا ما بالنسبة لنا ليس بسبب الأمور الصحية حول العالم فحسب ودرجات الاستعداد المختلفة لكن أيضا من أجل الالتزام بحركة السفر الدولية بمجرد العودة».

وتابع مونتالياني «أعتقد أن المسابقات المحلية أولوية، والانتهاء من المسابقات في شهر سبتمبر لا يزال في الحسبان لكني سأذهب للقول إنني لست متأكدا بأن هناك أساس قوي للطريقة التي تسير بها الأمور حاليا».

وأعرب مونتالياني عن تشككه في لعب أول مباراة لدى عودة المنافسات بحضور جماهيري لأنها ستكون مخاطرة كبيرة، مشيرا إلى أن تأتي هذه العودة بشكل تدريجي مثلما يحاول المجتمع بوجه عام استرجاع الحياة الطبيعية.