شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لسلة الاتحاد السكندري يتنازل عن نصف راتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى الاتحاد السكندري عن اتفاق الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي مع مجلس الإدارة على تخفيض راتبه الشهري وجميع أفراد الجهاز الفني بنسبة 50%.

كان طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي قد أعلن تنازله في وقت سابق عن نسبة 50٪؜ من راتبه الشهري لصالح النادي.

من ناحية أخرى حرص مجلس إدارة النادي على تهنئة الإسماعيلي وجماهيره بمناسبة مرور 96 عامًا على تأسيسه.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري: «خالص التهاني القلبية للنادي الإسماعيلي بمناسبة مرور 96 عامًا على تأسيس ذلك الصرح الرياضي العريق».