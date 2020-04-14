شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لسلة الاتحاد السكندري يتنازل عن نصف راتبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى الاتحاد السكندري عن اتفاق الكابتن أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي مع مجلس الإدارة على تخفيض راتبه الشهري وجميع أفراد الجهاز الفني بنسبة 50%.
كان طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي قد أعلن تنازله في وقت سابق عن نسبة 50٪ من راتبه الشهري لصالح النادي.
من ناحية أخرى حرص مجلس إدارة النادي على تهنئة الإسماعيلي وجماهيره بمناسبة مرور 96 عامًا على تأسيسه.
وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري: «خالص التهاني القلبية للنادي الإسماعيلي بمناسبة مرور 96 عامًا على تأسيس ذلك الصرح الرياضي العريق».
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