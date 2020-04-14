شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي «ستام»: لاتسيو قادر على الفوز بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب اللاعب الهولندي الدولي السابق ياب ستام، عن اعتقاده بأن نادي (لاتسيو) قادر تحت قيادة المدير الفني سيموني إنزاجي على الفوز بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال ستام، في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن احتلال (لاتسيو) المركز الثاني خلف المتصدر (يوفنتوس) ليس مفاجأة، مضيفا «لقد عملوا جيدا منذ أعوام ويمكنهم الفوز بالاسكوديتو، وبالإضافة لذلك يعجبني أسلوب المدرب إنزاجي، فالجميع يؤدي تحت قيادته بكل المراكز».

وتابع المدافع السابق للاتسيو ومانشستر يونايتد والعديد من الأندية الأوروبية قائلا: «هو متخصص في الجانب الفني ويستخدم طريقة لعب رائعة ولديه الشخصية، وإذا كان الفريق يؤدي بشكل جيد فإن الفضل يعود إليه في ذلك». وحول تفضيله اللعب ضمن صفوف (إيه سي ميلان) على الانضمام إلى (يوفنتوس) أو (الإنتر).. قال ستام «كان اليوفي والإنتر يريدان الحصول على خدماتي لكني اخترت الروسونيري بدون تردد، لقد نشأت مع ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد ولم أستطع رفض العرض».