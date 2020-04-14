شكرا لقرائتكم فشل محاولات الصلح بين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باءت محاولات الصلح بين الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين الحكمين الدوليين بالفشل، على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا.

وأبدى جهاد جريشة ونور الدين رفضهما فكرة الصلح والحلول الودية فيما بينهما ، وتمسك كل منهما بموقفه والاستمرار في الإجراءات الرسمية.

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ويتواجد جهاد جريشة حاليا فى اتحاد الكرة لسماع اقواله في شكوى إبراهيم نور الدين ضده، بعدما اتهم جريشة زميله بأنه تحوم حوله الشبهات ورد نور الدين بمذكرة يطلب منه تقديم دليل على هذا الاتهام.

واستمع اتحاد الكرة إلى أقوال الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد نور الدين، بعدما أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقدت خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة، وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التى خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام، وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت على الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.