شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل استعجال شكوى الأهلى ضد عبد الله السعيد للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة استعجال النادى الأهلى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل البت فى شكوى النادى الأحمر ضد عبد الله السعيد وناديه السابق أهلى جدة من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائى وقيمته 2 مليون دولار بعدما عاد اللاعب الى بيراميدز.

وأرسل النادى الأهلى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاستعجال البت فى شكوى القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق.

وقدم النادى الأهلى شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى فبراير 2019 ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بالإضافة إلى شكوى نادى أهلى جدة السعودى.. وتعتبر هذه المرة هى الثانية التى يستعجل فيها الأهلى البت فى شكوى عبد الله السعيد، حيث سبق وأرسل الاستعجال الأول فى شهر أكتوبر الماضى.

وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلى جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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وكشف عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عن تجديد عقوده مع نادى بيراميدز لمدة 3 سنوات المقبلة.

وأكد عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لا يعلم مستقبله بعد ذلك، قائلاً "طول مانا قادر هفضل ألعب".

وأضاف السعيد أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وأنه يفكر كثيرا فى هذه النقطة، قائلا: "لم أحدد موعد اعتزالى حتى الآن، وأنا شايف إنى قادر اتدرب ولسه بدرى على هذا القرار".

وقال عبد الله السعيد إنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلى أو الزمالك، مضيفاً "رجب بكار يؤدى أداء ثابتا مع بيراميدز وأتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".