شكرا لقرائتكم 4 ملفات على مائدة اجتماع تخطيط الأهلي مع فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لبحث عدداً من الملفات الهامة سواء المتعلقة بالموسم الحالي أو تخص استعدادات الإدارة الحمراء للموسم المقبل.

وعقد فايلر خلال الأيام الماضية جلسة هامة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي والمفوض من قبل مجلس إدارة النادي لإدارة ملف الكرة، شهدت الحديث عن العديد من الأمور أبرزها الصفقات الجديدة واحتياجات الفريق في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة لجنة التخطيط مع فايلر العديد من الملفات أبرزها:



الصفقات الجديدة

يستعرض فايلر خلال جلسته مع لجنة التخطيط احتياجاته الفنية وخاصة الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها، ومن المقرر أن يشمل التدعيم مراكز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي رسمياً لبيراميدز والمساك والجناح المهاجم، ودخل عدداً من اللاعبين دائرة اهتمامات الأهلي في هذه المراكز وعلى راسهم أحمد حجازي وأسامة جلال ورجب بكار وطاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي.

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ملف الأجانب

لاشك أن اتحاد الكرة القى بقنبلة داخل الأندية وخاصة الأهلي بعد قرارهم الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط بجانب الغاء بند اعتبار احد لاعبي شمال افريقيا مصرياً، وذلك لأن الأهلي على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب وهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودي، وهو الملف الذي سيحتاج فايلر دراسته قبل اعلان موقفه، خاصة وأن أجانب الأهلي معظمهم من اللاعبين الأساسيين في الوقت الحالي.



تحديد موقف المعارين

تشهد جلسة فايلر مع لجنة التخطيط مناقشة موقف المعارين، تمهيداً لتحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي.



تجديد عقد فايلر

على الرغم من تكليف إدارة الأهلي أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات لانهاء ملف تجديد عقد فايلر ، إلا أن لجنة التخطيط بالطبع ستناقش المدرب السويسري بخصوص مستقبله، خاصة وأن هناك قناعة بضرورة استمراره بعد نجاحه في تطوير أداء الفريق بشكل كبير منذ توليه المسئولية الفنية.