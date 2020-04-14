شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: قرار تقليص الأجانب غير مدروس..ومن يتحمل فاتورة رحيلهم؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين في الدوري المصري الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على المسابقة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن يرى المسئولين عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021

وتسيطر حالة من الغموض أيضًا حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

ووجه مدير الكرة بالأهلي سؤالاً إلى اتحاد الكرة: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبقها؟

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وأبدى مسؤولو الأهلى تحفظهم فور علمهم بقرار اتحاد الكرة، حيث ترى إدارة القلعة الحمراء أن القرار غير مُقنع ولا منطقي ولا يمكن تطبيقه من الموسم المقبل، خصوصاً أن الأندية مرتبطة بعقود مُستمرة مع اللاعبين الأجانب وستتعرض لخسائر فادحة.

ويدرس مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب دراسة الموقف من جوانبه، قبل تجهيز الرد الرسمي على قرار اتحاد الكرة.

وطالب عبد الحفيظ، اتحاد الكرة بشرح أسباب قراره حتى لو كان من إدارة سابقة لأنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع نهائياً، مؤكداً أن الجبلاية لو أرادت حل المشكلات الفنية ببطولة الدوري الممتاز عليه بوضع ضوابط انتقالات وسقف لتعاقدات اللاعبين حتى يتمكن من ضبط حركة التنقلات ومنح اللاعبين فرص المشاركة بشكل أكبر مع أنديتهم.

ويضم الأهلي حالياً خمسة لاعبين أجانب، هم: التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج بجانب المغربي وليد أزارو المُعار للاتفاق السعودي.