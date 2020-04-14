«فيفا» يقرر تأجيل البطولة المرتقبة بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الصين في عام 2021 لمدة عام.
وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن قرار الفيفا جاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الصحيفة أن قرار تأجيل بطولة كأس العالم للأندية لمدة عام يأتي بسبب تعارضها من الموعد الجديد لبطولة أمم أوروبا.
وأشارت إلى أن النسخة المعدلة من بطولة كأس العالم للأندية، ستقام في يونيو عام 2022.
يشار إلى أن نسخة كأس العالم للأندية التي ستقام في الصين ستشهد مشاركة 24 فريقاً لأول مرة بدلاً من 7 أندية.
وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيقاف الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم.
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