شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يجمع بيانات اللاعبين لمنح درجات الحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى اللاعبين، والمناطق، لتجهيز البيانات الخاصة بهم، للحصول على درجات الحافز الرياضى على أن يتم إرسال البيانات إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأرسل الاتحاد خطابات إلى المناطق يطلبون فيها ارسال اسم اللاعب بالكامل، واسم البطولة المستحق عنها الحافز الرياضى هذا الموسم، وكذلك ترتيب اللاعب حتى المركز الثالث مكرر فقط.

واشترط الاتحاد أن يكون اللاعب مقيدا، وليس خدمات أو منازل، وإرسال اسم البطولة التى شارك فيها، ولا يشترط تحقيق مركز فيها، مع رقم القيد بالاتحاد واسم المدرسة وكذلك الادارة التعليمية والمحافظة التابع لها.

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ومن المقرر أن يرسل الاتحاد البيانات إلى وزارة الشباب والرياضة للتواصل مع وزارة التربية والتعليم و منح اللاعبين درجات الحافاز الرياضى.

وأكد الدهراوى أن هناك 4 موظفين فقط يذهبون للاتحاد لتسيير الأعمال، عبارة عن المدير المالى والمدير التنفيذى وموظفين آخرين بالتناوب بين موظفى الاتحاد، لتقليل عدد الموظفين فى مكان واحد، وبالنسبة له شخصيا يذهب إلى الاتحاد حال استدعى الأمر ذلك.

وشهدت الأيام الماضية، مخاطبة الاتحاد للوزارة لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم خلال فترة توقف النشاط، خاصة أنه ليس لديهم مصدر رزق، وهو ما قامت به الوزارة على أكمل وجه.

وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد إنه تم التواصل مع مسئولى الوزارة لإيجاد حلول لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم، وقامت الوزارة بدور مهم وهو التواصل مع القوى العاملة والتنسيق مع مراكز الشباب لجمع بيانات المدربين ممن ليس لهم رقم تأمينى، ومحسوبون فى عداد العمالة غير المنتظمة لبحث طرق تعويضهم فى توقف النشاط.