شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يحتفل بعيد ميلاد وزير الرياضة بـ"تورتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو استاد القاهرة على الاحتفال بعيد ميلاد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى حضور وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة، وعدد من الموظفين، بإحضار تورتة والاحتفال بالوزير.

ويحتفل، اليوم، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعيد ميلاده الـ52، حيث إنه مواليد مثل هذا اليوم 14 أبريل من عام 1968 بمحافظة الشرقية.

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حصل أشرف صبحى على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان عام 1989 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف ثم ماجستير فى العلاقات العامة والإدارة الرياضية، ثم دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعتى حلوان وآتو الكندية.

كان لاعبا لرياضة الكاراتيه بنادى الزمالك، وحصل على بطولة الجمهورية للكاراتيه والحزام الأسود، ثم عمل سكرتيرًا عامًا لمنطقة الجيزة للكاراتيه خلال الفترة من 1994 حتى 1997، وكذلك أخصائى نشاط رياضى بنادى الزمالك خلال نفس الفترة، ورئيسا لجهاز الكاراتيه هناك، وفى عام 2000 تولى منصب مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك، وفى عام 2004 تم تعيينه عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وفى عام 2009 شغل منصب المدير التنفيذى لنادى بنى ياس الإماراتى 2010، كما ترأس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010.

عمل أستاذًا بكلية التربية الرياضية متخصصا فى التسويق والاستثمار الرياضى، وتولى رئاسة هيئة استاد القاهرة من يناير 2012 حتى أغسطس 2014، وتم تكليفه فى حكومة كمال الجنزورى بالعمل كمساعد لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز منذ أغسطس 2014 حتى مارس 2016، حيث تقدم باستقالته دون أسباب، ليتسلم خلال عام 2018 الحقيبة الوزارية للشباب والرياضة.