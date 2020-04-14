شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب اتحاد الكرة بمد قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، من اتحاد الكرة مد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الجديد، لسببين الأول هو غموض مصير الدورى الحالى الذى تم تعليقه حاليا، والثانى هو منح الأندية مهلة لحين تسويق اللاعبين، لاسيما أنهم يرتبطون بعقود سارية مع الأندية لأكثر من موسم.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية مطلع الموسم الجارى باللائحة الخاصة بقيد اللاعبين، وتنص على أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

ويضم الأهلى والزمالك أكثر من لاعب من شمال أفريقيا، وعلى رأسهم على معلول ووليد أزارو المعار حاليا للاتفاق السعودى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى الزمالك.

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وعدم تحديد موعد نهائى لها بسبب انتشار فيروس كورونا يقرب قرار التمديد لمدة 3 أشهر.