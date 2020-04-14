شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى تعقد جلسة مع فايلر لمناقشة 4 ملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح جلسة مهمة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، لبحث عدد من الملفات المهمة سواء المتعلقة بالموسم الحالى أو تخص استعدادات الإدارة الحمراء للموسم المقبل.

وعقد فايلر خلال الأيام الماضية جلسة مهمة مع محمود الخطيب رئيس الأهلى والمفوض من قبل مجلس إدارة النادى لإدارة ملف الكرة، شهدت الحديث عن العديد من الأمور أبرزها الصفقات الجديدة واحتياجات الفريق في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة لجنة التخطيط مع فايلر العديد من الملفات أبرزها:

الصفقات الجديدة

يستعرض فايلر خلال جلسته مع لجنة التخطيط احتياجاته الفنية، خاصة الصفقات الجديدة التى يرغب فى إبرامها، ومن المقرر أن يشمل التدعيم مراكز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي رسمياً لبيراميدز والمساك والجناح المهاجم، ودخل عدداً من اللاعبين دائرة اهتمامات الأهلي في هذه المراكز وعلى راسهم أحمد حجازي وأسامة جلال ورجب بكار وطاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي.

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ملف الأجانب

لا شك أن اتحاد الكرة ألقى بقنبلة داخل الأندية خاصة الأهلي بعد قرارهم الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 إلى 3 فقط بجانب إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا مصرياً، وذلك لأن الأهلى على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب وهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد أزارو المُعار للاتفاق السعودى، وهو الملف الذى سيحتاج فايلر دراسته قبل إعلان موقفه، خاصة أن أجانب الأهلي معظمهم من اللاعبين الأساسيين في الوقت الحالي.

تحديد موقف المعارين

تشهد جلسة فايلر مع لجنة التخطيط مناقشة موقف المعارين، تمهيداً لتحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة وإعادة من يحتاجه الفريق وتجديد إعارة من لا يحتاجه الفريق، وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزي الحناوي ( سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي ( الجونة) وعمار حمدي وعمرو جمال وأحمد علاء ( طلائع الجيش) وحسين السيد ( الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وأخيراً المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي.

تجديد عقد فايلر

على الرغم من تكليف إدارة الأهلي أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات لإنهاء ملف تجديد عقد فايلر، إلا أن لجنة التخطيط بالطبع ستناقش المدرب السويسري بخصوص مستقبله، خاصة أن هناك قناعة بضرورة استمراره بعد نجاحه فى تطوير أداء الفريق بشكل كبير منذ توليه المسئولية الفنية.