شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: لن نبدأ موسما جديدا إلا بعد انتهاء مسابقة 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أنه لا توجد نية مطلقا لإلغاء مسابقة الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط فى المنافسات المختلفة للاتحاد.

وقال سعيد عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم بدء موسم جديد إلا بعد انتهاء مسابقة 2019 / 2020، مشيرا إلى احترام قرارات الدولة وعدم استئناف أى نشاط إلا حال صدور قرار رسمى بذلك.

وقرر اتحاد اليد مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

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وأكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.