شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر قرار فيفا الرسمى بالتمديد 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يخطرهم حتى الآن بقرار التمديد لمدة 3 أشهر، لحين إجراء الانتخابات المقبلة، موضحين أنهم ينتظرون القرار الرسمى فى هذا الصدد.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنهم يسعون لإنهاء الملفات الموكلة إليهم قبل 31 يوليو المقبل، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة تحول دون عقد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة ومن ثم الانتخابات لذا من الوارد أن يتم التمديد للجنة 3 أشهر.

وسبق وأن نشر ”الخليج 365” خبرا بتاريخ 26 مارس الماضى، أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تلقت تأكيدات من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية اغسطس او منتصف سبتمبر المقبلين.



وينتهي قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتي الآن ، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب في تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة .