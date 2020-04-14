شكرا لقرائتكم خبر عن إيزى إيميكا يقترب من الرحيل عن المصرى بسبب لوائح اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب إيزى إيميكا لاعب المصرى البورسعيدى من الرحيل عن صفوف الفريق الساحلى بنهاية الموسم الجارى، بسبب قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين المحترفين إلى ثلاثة مع إلغاء بند معاملة لاعبى شمال أفريقيا كلاعبين محليين.

ولم يشارك إيميكا مع المصرى خلال الفترة الماضية بشكل مستمر بسبب إيقافه من اتحاد الكرة بسبب تقديم وكيل أعماله لشكوى باتحاد الكرة ضد اللاعب لعدم حصوله على مستحقاته المادية، وهو ما جعل إدارة المصرى ترفض خوض ايميكا للمباريات، إلا بعد تسوية أموره مع وكيله خوفا من الإيقاف مثلما حدث فى قضية شيخ موكورو ونادى هلال الأبيض الذى حصل على حكم بمنع المصرى من القيد لفترتين متتاليتين.

من ناحية أخرى طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى بالتريث فى اتخاذ القرارات خلال الفترة المقبلة، وعقد جلسة طارئة عن طريق الكونفرانس مع مسئولى الأندية المتضررة من إيقاف النشاط الكروى لبحث تطورات استكمال الموسم الحالى.

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وأكد السقا، فى تصريحات خاصة، أنه من غير المقبول أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية المشكلة بإدارة الكرة فى مصر باتخاذ بعض القرارات الحاسمة خلال الفترة الحالية دون أخذ مشورة مسئولى الأندية التى ستقوم بتنفيذ تلك التعليمات.

وقرر اتحاد الكرة تعليق النشاط الرياضى لمدة حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا، الذى ضرب العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدى لحدوث وفيات كثيرة، وهو ما جعل مسئولو الأندية يقومون بتجميد التدريبات أيضا لمعرفة الموقف الأخير من عودة مسابقة الدورى من عدمها.

وكشف قائد المنتخب الوطنى الأسبق أنه لا يجوز أن تدار كرة القدم بمصر بهذا الشكل وعن طريق سياسة الأمر الواقع واتخاذ القرارات فى الغرف المغلقة دون العودة لمسئولى الأندية.