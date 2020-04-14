شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: قرار تقليص المحترفين الأجانب غير مدروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين فى الدورى المصرى الممتاز بدءاً من الموسم المقبل لأربعة لاعبين فقط غير مدروس ولم يطرح رؤية سواء فنية أو اقتصادية على المسابقة.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، "لابد أن يرى المسئولون عن مثل هذه القرارات الدوريات حولنا وكيف باتت دوريات مثل السعودية والإمارات وشمال أفريقيا متفوقة فنيا".

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وتضمنت اللائحة عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

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وتسيطر حالة من الغموض أيضًا حول مصير لاعبي شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

ووجه مدير الكرة بالأهلي سؤالاً إلى اتحاد الكرة: من يتحمل فاتورة قرار تقليص اللاعبين حال تطبيقها؟

ويضم الأهلي حالياً خمسة لاعبين أجانب، هم: التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج بجانب المغربي وليد أزارو المُعار للاتفاق السعودي.