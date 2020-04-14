شكرا لقرائتكم خبر عن ويلسون أول الراحلين عن الاتحاد السكندرى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فى حكم المؤكد رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الاتحاد السكندرى عن صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبل بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط مع إلغاء بند اعتبار أحد لاعبى شمال أفريقيا لاعبا محليا وهو ما سيجعل بعض الأندية تستغنى عن محترفيها.

ولم يشارك ويلسون مع الاتحاد السكندرى منذ انطلاق الموسم الحالى خلال فترة تواجد طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية للفريق الذى اعتمد فى بداية الموسم على محمود رزق ومحمد أنور كثنائى دفاعى ثم قام بإدخال إسلام جمال الوافد من الزمالك بجانب محمود رزق.

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كان طلعت يوسف قد وافق على رحيل ويلسون خلال فترة الانتقالات الشتوية لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء على أمل المشاركة من جديد.

كشف مصدر مطلع بنادى الاتحاد السكندرى عن رغبة النادى في ضم أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار لزعيم الثغر، بصورة نهائية، حيث ستنتهى إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى ويرغب مسؤولي الاتحاد السكندرى في الحصول على جهوده بصورة نهائية في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية فترة الإعارة بعد إبداء طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندرى رغبة في الحصول على خدمات اللاعب وهو ما سيبحثه مسئولو الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لاتخاذ قرارا بشأنه خلال المرحلة الجارية.

وأكد المصدر ذاته أن إدارة الاتحاد السكندرى حددت ما يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه، من أجل الحصول على خدمات رفعت بصورة نهائية على أن يتم سداد 6 مليون جنيه بصورة فورية مع تقسيط باقى القيمة المالية التي سيتم الاتفاق حولها مع الزمالك خلال المرحلة الحالية في ظل العلاقات الطيبة التي تربط مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ومحمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى حيث سيتوصل الطرفين إلى اتفاق حول المسألة عند الحديث فيها بصورة رسمية بينهما بعدما جاء العرض عبر الوسطاء في المرحلة الحالية.