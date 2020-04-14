شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه فى الأهلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

عبد الحفيظ يسعى بكل قوة خلال الفترة الحالية لعدم الاقتراب من رواتب الجهاز المعاون ويربطه بتخفيض راتب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، وهو ما لن يحدث ولذا فإن عبد الحفيظ يرى أن الجهاز الفنى كتلة ويحصل على رواتب شهرية وليست ملايين مثل اللاعبين.

عبد الحفيظ يتحدث دائما مع فايلر على تخفيض الرواتب حتي يرفض المدير الفني ويتم إعفاء الجهاز الفنى بالكامل من التخفيض، خاصة أنه قد يستمر عدة شهور وهو لا يرغب فى ذلك، وإنما يرغب فى تطبيق التخفيض على اللاعبين.

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وبرر عبد الحفيظ أن عليه مسئوليات مالية وأن التخفيض سيضر به خاصة أنه لن يتم تخفيض أى أسعار وأن تخفيض راتبه يعنى عبئا جديدا عليه.

يحصل سيد عبد الحفيظ على 250 ألف جنيه كراتب شهرى لمهمة مدير الكرة وقائم بمهام مدير قطاع الكرة في النادي أيضا .

وقال مصدر في الاهلي إن النية تتجه للإقدام على خطوة تخفيض الرواتب والعقود في ظل الخسائر التى يتعرض لها النادي بسبب تجميد النشاط موضحاً أن العديد من الأندية العالمية أقدمت على مثل هذه الخطوة في ظل المبالغ الكبيرة التى يحصل عليها اللاعبون، وشدد المصدر على أن هناك إقتراحاً سيدرسه المجلس فى اجتماعه المقبل بتخفيض عقود اللاعبين فى جميع الألعاب بالنادى .

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء المجلس وضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، وما ترتب عليها من توقف النشاط،وأوضح المصدر أن هناك أكثر من تصور ومقترح لتخفيض العقود منها تقليل الرواتب الشهرية للاعبين خلال الفترة التى يتوقف فيها النشاط بجانب تخفيض العقود بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% وغيرها من المقترحات التى سيتم دراستها فى اجتماع المجلس المُرتقب.