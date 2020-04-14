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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور عزمى لاعبة الطائرة: أتمنى أكون مهندسة ديكور وبحب الرسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى نور عزمى لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
هوايتى الرسم .. بحب أرسم فى أوقات الفراغ.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
لسه بتعلم جديد .. بس بعمل بان كيك حلو قوى.من نجمك المفضل ؟
مفيش حد معين .من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب .. بحب كل أغانيه.
مهندسة ديكور وهى حاجة قريبة من دراستى، وأنا بالفعل بدرس عمارة.لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لما بتعاكس بعمل مش سامعة أصلا.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
فيه كتير حلوين مفيش حد معين.بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
بحب الملابس الكاجوال.تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
مش شرط يكون بيلعب رياضة، لكن مهم أنه يكون بيجرى وبيروح جيم.
نور عزمى
نور عزمى
نور عزمى
نور عزمى
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