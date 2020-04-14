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برة الملعب.. نور عزمى لاعبة الطائرة: أتمنى أكون مهندسة ديكور وبحب الرسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى نور عزمى لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتى الرسم .. بحب أرسم فى أوقات الفراغ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

لسه بتعلم جديد .. بس بعمل بان كيك حلو قوى.

من نجمك المفضل ؟

مفيش حد معين .

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب .. بحب كل أغانيه.

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لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مهندسة ديكور وهى حاجة قريبة من دراستى، وأنا بالفعل بدرس عمارة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لما بتعاكس بعمل مش سامعة أصلا.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟

فيه كتير حلوين مفيش حد معين.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

بحب الملابس الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط يكون بيلعب ، لكن مهم أنه يكون بيجرى وبيروح جيم.

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نور عزمى 

 

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نور عزمى

 

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نور عزمى

 

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نور عزمى 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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