تقارير: رحيل ماني سيمهد انضمام مبابي إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إنه في حالة رحيل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي إلى ريال مدريد، سيفتح الباب أمام إدارة الريدز للتعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط ماني بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وسط اهتمام من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي الذي وضع السنغالي ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن ليفربول سيكون على استعداد لتقديم عرض بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لضم كيليان مبابي في حالة انتقال ماني إلى ريال مدريد مقابل 150 مليون جنيه استرليني.

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وأضافت الصحيفة أن استقطاب مهاجم باريس سان جيرمان إلى آنفيلد سيجبر ليفربول على دفع رسوم نقل بقيمة 250 مليون جنيه استرليني، ما يعني أنه في حالة بيع ماني بقيمة 150 مليون استرليني فسيدفع ليفربول 100 مليون إضافية.

ولفتت "ذا صن" إلى أن راتب مبابي قد يكون أحد العوائق أمام ليفربول، حيث يحصل الفرنسي الشاب على راتب اسبوعي قدره 400 ألف جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن ماني انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادما من ساوثهامبتون، وساهم السنغالي في تتويج الريدز بثلاثية دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.