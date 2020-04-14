أشرف صبحي يتحدث عن.. سيناريوهات استكمال الدوري.. ومباراة افتراضية بين القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حلول استكمال الدوري، مقترِحا إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك لمكافحة كورونا، إلى جانب موافقته للأهلي على التكفل بعلاج مؤمن زكريا.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو شعبي إف إم، قال صبحي: "الحكومة المصرية تمكست بالأمل الأخير قبل اتخاذ قرار إيقاف النشاط الرياضي مؤكدا أن الأمر تم بشكل تدريجي".

وأضاف وزير الرياضة: "إنفانتينو، رئيس فيفا، دعم إيقاف الدوريات في كل العالم للحفاظ على صحة الأشخاص، وقرار إلغاء الدوري المصري لم يكن قراري بل هو قرار الجمعية العمومية لإتحاد الكرة".

وتابع: "عقدت اجتماعا مع عمرو الجنايني المكلف بإدارة اتحاد الكرة لوضع خطط وحلول بديله لحل الأزمة الحالية، يتم دراسة الموقف ووضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعه خلال الفترة المقبلة".

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وواصل: "ندرس مقترح إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك أو مباراة للمنتخب، المباراة لن تقام ولكن سيتم بيع تذاكرها ويذهب إيرادها لصندوق تحيا مصر لمواجهة كارثة كورونا".

وأكمل وزير الرياضة حديثه قائلا: "اجتمعت أيضا مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لوضع خريطة لإعداد المشاركين في أوليمبياد طوكيو بعد تأجيلها حتى لا يضيع المجهود المبذول معهم خلال العامين الماضيين".

وأردف صبحي: "نسعى أيضا لدعم أندية الدرجة الثانية والثالثة المتضررة من أزمة توقف النشاط مشيرا إلى أنه عقد إجتماعا اليوم مع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين للمساهمة دعم الاندية و اللاعبين الأكثر احتياجا".

وعن أزمة علاج مؤمن زكريا لاعب الأهلي، قال الوزير: "الوزارة لم تتأخر في دعم أي رياضي و هو ما تم مع مؤمن زكريا، أتواصل بشكل مستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصوص هذا الموضوع و تم الحصول على كل الموافقات الإدارية للمبالغ المخصصة لمؤمن منذ اللحظة الأولى".

وأتم صبحي حديثه قائلا: "الأهلي هو من تحمل كل المبالغ المخصصة للاعب، مؤمن لاعب كبير ولا بد من الوقوف بجانبه حتي يتخطى تلك الكبوة، ويعود للملاعب من جديد".