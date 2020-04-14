تقارير: بشكتاش ينتظر رد آرسنال لحسم مصير النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية، إن إدارة نادي بشكتاش تنتظر رد آرسنال الإنجليزي لحسم مصير اللاعب المصري محمد النني.

وانضم النني إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة النني في يونيو المقبل، وسط مباحثات من جانب إدار بشكتاش لتجديد إعارة اللاعب المصري بعد توصية من مدرب الفريق سيرجين يالتشين.

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وقالت صحيفة "فوتوماك" إن إدارة بشكتاش أبلغت الاتحاد التركي لكرة القدم أنها تنتظر رد إدارة آرسنال بشأن موقفها من تجديد إعارة النني.

ويرغب بشكتاش في تمديد عقد إعارة النني لموسم آخر، بشرط أن يتحمل النادي الإنجليزي نصف راتب اللاعب المصري في الموسم الجديد، على أن يقوم بشكتاش بدفع نفس تكلفة الإعارة الخاصة باللاعب بنفس شروط الموسم الحالي إذا تم الاتفاق على الأمر ذاته بين الطرفين.

ووفقا لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المستجدة بسبب فيروس كورونا، فقد لا يملك شكتاش فرصة الاحتفاظ بمحمد النني حتى نهاية الموسم حيث أن عقد إعارته يمتد حتى نهاية يونيو القادم، وحالة استمرار المسابقة لما بعد هذا التاريخ سيكون بحاجة لتجديد عقد الإعارة.